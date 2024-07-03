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Китай намерен активно участвовать в строительстве Среднего коридора

Китай намерен активно участвовать в строительстве Среднего коридора Китай намерен активно участвовать в строительстве и использовании Транскаспийского международного транспортного коридора (Средний коридор).
Инфраструктура
3 июля 2024 г. 18:57
Китай намерен активно участвовать в строительстве Среднего коридора

Китай намерен активно участвовать в строительстве и использовании Транскаспийского международного транспортного коридора (Средний коридор).

Как сообщает Report, об этом говорится в "Совместной декларации об установлении стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Китайской Народной Республикой", принятой 3 июля в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане.

Китайская сторона также выражает готовность более тесно работать с Азербайджаном и с другими странами, расположенными вдоль маршрута, с целью совместно содействовать бесперебойной работе и ускоренному развитию южного коридора для грузовых поездов Китай-Европа и в обратном направлении, создавать благоприятные предпосылки для углубления регионального практического сотрудничества, совместно обеспечивать безопасность и стабильность производственно-поставочных цепочек.

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