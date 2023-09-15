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Китай может построить высокоскоростную железную дорогу через Тайваньский пролив

Китай может построить высокоскоростную железную дорогу через Тайваньский пролив Пекин обладает возможностями для строительства высокоскоростной железной дороги через Тайваньский пролив.
Инфраструктура
15 сентября 2023 г. 15:30
Китай может построить высокоскоростную железную дорогу через Тайваньский пролив

Пекин обладает возможностями для строительства высокоскоростной железной дороги через Тайваньский пролив.

Как передает Report, об этом сообщает издание South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на заявление замглавы Госкомитета по развитию и реформам КНР Цун Ляна.

По словам чиновника, сегодня Китай обладает инженерными и техническими возможностями для строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали из материковой провинции Фуцзянь до острова Тайвань. Подробной информации о самой дороге и сроках строительства пока нет.

"Мы должны работать вместе, чтобы реализовать мечту людей с обеих сторон о пересечении Тайваньского пролива на скоростном поезде в ближайшее время", - сказал он.

Как отмечает Лян, железная дорога между материком и островом поможет тайваньским товарам попадать на рынки Евразии, при этом развивая китайскую экономическую инициативу "Один пояс, один путь".

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