Азербайджан и Китай обсудили расширение авиасообщения между странами

Сегодня обсуждались возможности расширения авиасообщений между Китаем и Азербайджаном.

Обсуждены возможности расширения авиасообщения между Азербайджаном и Китаем.

Как сообщает Report, об этом министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев написал в социальной сети "Х".

Р.Набиев сообщил о своей встрече с министром транспорта Китая Ли Сяопэнем. В ходе встречи министры обсудили укрепление отношений между странами в сфере логистики, отметив важность развития Среднего коридора в рамках инициативы “Один пояс – один путь”.



“Мы обсудили возможность сотрудничества в сфере железнодорожного и автомобильного транспорта, комбинированных грузовых перевозок и общественного транспорта, возможности расширения авиасообщения. Обменялись мнениями о создании соответствующей рабочей группы”, - написал министр.