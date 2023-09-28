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Азербайджан и Китай обсудили расширение авиасообщения между странами

Азербайджан и Китай обсудили расширение авиасообщения между странами Сегодня обсуждались возможности расширения авиасообщений между Китаем и Азербайджаном.
Инфраструктура
28 сентября 2023 г. 10:57
Азербайджан и Китай обсудили расширение авиасообщения между странами

Обсуждены возможности расширения авиасообщения между Азербайджаном и Китаем.

Как сообщает Report, об этом министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев написал в социальной сети "Х".

Р.Набиев сообщил о своей встрече с министром транспорта Китая Ли Сяопэнем. В ходе встречи министры обсудили укрепление отношений между странами в сфере логистики, отметив важность развития Среднего коридора в рамках инициативы “Один пояс – один путь”.

“Мы обсудили возможность сотрудничества в сфере железнодорожного и автомобильного транспорта, комбинированных грузовых перевозок и общественного транспорта, возможности расширения авиасообщения. Обменялись мнениями о создании соответствующей рабочей группы”, - написал министр.

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Версия на английском языке Azerbaijan, China discuss possibilities of expanding flight network 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Çin uçuş şəbəkəsinin genişləndirilməsini müzakirə edib

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