Кирилл Дмитриев: "Мы рассматриваем различные логистические и инфраструктурные возможности в Азербайджане"

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Между Россией и Азербайджаном много планов совместных и взаимовыгодных инвестиций.

Об этом Report заявил директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

По его словам, сотрудничество между Россией и Азербайджаном в сфере прямых инвестиций проходит хорошо.

«Много планов совместных и взаимовыгодных инвестиций. Мы рассматриваем различные логистические и инфраструктурные возможности в Азербайджане. У нас есть уже понимание ряда проектов, в частности по дорогам. Безусловно можно сделать еще больше», - сказал К. Дмитриев.

Он также добавил, что инвестиционными проектами по Азербайджану занимается заместитель министра экономического развития России Азер Талыбов.