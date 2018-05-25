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    Кирилл Дмитриев: "Мы рассматриваем различные логистические и инфраструктурные возможности в Азербайджане"

    Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Между Россией и Азербайджаном много планов совместных и взаимовыгодных инвестиций.

    Об этом Report заявил директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

    По его словам, сотрудничество между Россией и Азербайджаном в сфере прямых инвестиций проходит хорошо.

    «Много планов совместных и взаимовыгодных инвестиций. Мы рассматриваем различные логистические и инфраструктурные возможности в Азербайджане. У нас есть уже понимание ряда проектов, в частности по дорогам. Безусловно можно сделать еще больше», - сказал К. Дмитриев.

    Он также добавил, что инвестиционными проектами по Азербайджану занимается заместитель министра экономического развития России Азер Талыбов. 

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