Кыргызстан запустил мультимодальные грузоперевозки через Азербайджан

Кыргызстанские грузоперевозчики разработали и реализовали новый железнодорожный маршрут передвижения товаров из Турции и обратно.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщил председатель Подкомитета по транспорту Торгово-промышленной палаты Талант Маткерим уулу.



По его словам, в Оше были получены первые 40 контейнеров из Турции согласно договоренности с турецкой компанией «Аркас Логистик» в рамках проекта CASA.



По словам Т.Маткерим уулу, из Турции по железным дорогам груз идет через Грузию в Азербайджан, затем морским путем доставляется до Туркменистана. Там идет погрузка в железнодорожные составы и по стальной магистрали через Узбекистан груз доставляется в Ош, минуя Казахстан.



«Кыргызстанские грузоперевозчики смогли наладить мультимодальные перевозки — транспортировку грузов различными видами транспорта. Ранее мы осуществляли транспортировку грузов, используя только автомобильные дороги, но из-за проблем с пересечением границ государств Содружества, связанных с COVID-19, предприниматели терпели убытки. Освоение мультимодальных перевозок не только снимает риски задержания грузов, но и позволяет увеличить объемы поставок», - сказал он.