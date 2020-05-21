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Кыргызстан запустил мультимодальные грузоперевозки через Азербайджан

Кыргызстан запустил мультимодальные грузоперевозки через Азербайджан

Кыргызстанские грузоперевозчики разработали и реализовали новый железнодорожный маршрут передвижения товаров из Турции и обратно. 

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщил председатель Подкомитета по транспорту Торгово-промышленной палаты Талант Маткерим уулу.


По его словам, в Оше были получены первые 40 контейнеров из Турции согласно договоренности с турецкой компанией «Аркас Логистик» в рамках проекта CASA.

По словам Т.Маткерим уулу, из Турции по железным дорогам груз идет через Грузию в Азербайджан, затем морским путем доставляется до Туркменистана. Там идет погрузка в железнодорожные составы и по стальной магистрали через Узбекистан груз доставляется в Ош, минуя Казахстан.

«Кыргызстанские грузоперевозчики смогли наладить мультимодальные перевозки — транспортировку грузов различными видами транспорта. Ранее мы осуществляли транспортировку грузов, используя только автомобильные дороги, но из-за проблем с пересечением границ государств Содружества, связанных с COVID-19, предприниматели терпели убытки. Освоение мультимодальных перевозок не только снимает риски задержания грузов, но и позволяет увеличить объемы поставок», - сказал он.

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