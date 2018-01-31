Киевская администрация намерена перенимать опыт Азербайджана в сфере уборки и переработки мусора

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Сотрудники Киевской городской государственной администрации (КГГА) намерены перенять азербайджанской опыт в сфере уборки и переработки мусора.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом говорится в распоряжении исполняющего обязанности главы КГГА Николая Поворозника.

Так, 20 чиновников едут в Баку с целью изучения опыта работы предприятий по содержанию домов и придомовых территорий, обращению с твердыми бытовыми отходами, энергосбережению и ремонту жилья.

Визит представителей киевской администрации пройдет в период 1-4 февраля, возглавит делегацию замглавы КГГА Петр Пантелеев. В состав делегации также входят директор департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Дмитрий Науменко и его заместитель Александр Малыхин.

В состав делегации включены руководители управляющих компаний по обслуживанию жилищного фонда районов.

Отметим, что в октябре прошлого года Баку посетил мэр Киева Виталий Кличко. В ходе визита он обсудил с мэром азербайджанской столицы Гаджибалой Абуталыбовым вопрос перенятия украинской стороной опыта реставрации старинных зданий и строительства современной инфраструктуры. Наряду с этим В.Кличко пригласил азербайджанских бизнесменов к сотрудничеству над модернизацией жилого фонда столицы Украины.