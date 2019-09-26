Глава представительства ЕС: Мы выдвигаем предложения по превращению Азербайджана в транспортный хаб - ИНТЕРВЬЮ

© Report/ Elshan Baba https://report.az/storage/news/6e96ed7ece8d834bbadee2b501c16ff5/8be5e1e2-e6ca-481c-b543-359fe95ff8a4_292.jpg

Глава представительства ЕС в Азербайджане, посол Кестутис Янкаускас рассказал Report о превращении Азербайджана в транспортный хаб.

- Мы уже давно слышим об ожидаемом подписании Авиационного соглашения. Какова причина задержки его подписания и что даст нам его реализация?

- Авиационное соглашение создаст огромные возможности для превращения Азербайджана в транспортный хаб, восстановления Шелкового пути, привлечения в страну туристов. Подобные соглашения Европейский союз подписал с другими странами, что создало больше возможностей для развития бизнеса. Это хорошо как для страны, так и для граждан. Соглашение с Азербайджаном практически готово. Ждем последних предложений с азербайджанской стороны. ЕС готов как можно скорее подписать данное соглашение.

- Немного уточню свой вопрос. Какие факторы мешают подписанию Авиационного соглашения?

Мы никогда не говорим о проблемах в ходе переговоров. Мы просто пытаемся достичь договоренностей, которые откроют возможности для обеих сторон. На данный момент мы завершили большую часть работ по соглашению. В ближайшее время будут представлены последние предложения, и соглашение будет готово к подписанию. Мы выдвигаем выгодные предложения как для европейских, так и местных перевозчиков, а также предложения по превращению Азербайджана в транспортный хаб и предоставлению лучших возможностей для граждан Азербайджана.

- Недавно председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов и представительство Всемирного банка в Азербайджане рассказали о проводимых переговорах по финансированию реконструкции железнодорожной инфраструктуры Азербайджана. Могут ли Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) и Европейский инвестиционный банк (EIB) поддержать этот процесс?

- Позвольте мне объяснить. Как я уже сказал, Азербайджан намерен стать транспортным хабом региона. Это означает, что все транспортные линии пересекаются в Азербайджане. Мы также заинтересованы в этом, и считаем, что чем больше развита транспортая сеть, тем лучше.

Во-вторых, насколько я знаю, EBRD и Азиатский банк развития (ADB) готовы поддержать этот процесс. При поддержке EBRD расширяется магистраль Гянджа-граница Грузии. ADB поддерживает реконструкцию железной дороги Баку-Ялама. Думаю, что EBRD и EIB могут оказать поддержку стране, если Азербайджан этого захочет. Мы готовы поддержать Азербайджан в наших общих интересах.