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    Керем Гасанов: В Азербайджане приватизировано более 1200 объектов госсобственности

    Баку. 28 января REPORT.AZ/ "До сих пор в Азербайджане проведено 209 аукционов по приватизации государственного имущества".

    По поступившим в Report сведениям, об этом председатель Государственного комитета по вопросам имущества Керем Гасанов заявил на совещании.

    По его словам, 75 из этих аукционов прошли в конкурентной форме. В результате аукциона было приватизировано более 1200 объектов государственной собственности, включая земельные участки и транспортные средства.

    Кроме того, председатель сообщил, что работы по созданию электронного кадастрового учета земель, крупнейшего проекта в сфере управления недвижимостью, и по составлению цифровых карт уже завершены в 30 районах, граждане начали пользоваться этими услугами с прошлого года.

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