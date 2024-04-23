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Кения намерена применить азербайджанскую модель промышленных зон

Кения намерена применить азербайджанскую модель промышленных зон Делегация из Кении изучает азербайджанскую модель промышленных зон, чтобы применить ее в своей стране.
Инфраструктура
23 апреля 2024 г. 18:48
Кения намерена применить азербайджанскую модель промышленных зон

Делегация из Кении изучает азербайджанскую модель промышленных зон, чтобы применить ее в своей стране.

Как сообщили Report в Агентстве развития экономических зон при Министерстве экономики, делегация во главе с советником премьер-министра Кении Караго Джозефом Магуа посетила Сумгайытский химический промышленный парк.

Заместитель председателя правления Агентства Элькияр Зиядов проинформировал гостей о действующих в нашей стране промышленных зонах и созданных для предпринимателей благоприятных условиях.

В рамках визита были обсуждены вопросы установления сотрудничества, изучения существующей в стране модели промышленных зон и возможности обмена опытом.

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Версия на английском языке ФотоKenya wants to apply Azerbaijan's model of industrial zones in country
Версия на азербайджанском языке ФотоKeniya Azərbaycanın sənaye zonaları ilə bağlı modelini tətbiq etmək istəyir

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