Кения намерена применить азербайджанскую модель промышленных зон

Делегация из Кении изучает азербайджанскую модель промышленных зон, чтобы применить ее в своей стране.

Делегация из Кении изучает азербайджанскую модель промышленных зон, чтобы применить ее в своей стране.

Как сообщили Report в Агентстве развития экономических зон при Министерстве экономики, делегация во главе с советником премьер-министра Кении Караго Джозефом Магуа посетила Сумгайытский химический промышленный парк.

Заместитель председателя правления Агентства Элькияр Зиядов проинформировал гостей о действующих в нашей стране промышленных зонах и созданных для предпринимателей благоприятных условиях.

В рамках визита были обсуждены вопросы установления сотрудничества, изучения существующей в стране модели промышленных зон и возможности обмена опытом.