Казмортрансфлот за 7 месяцев увеличил транспортировку нефти по маршруту Актау-Баку

Компания “Казмортрансфлот” (дочерняя структура “КазМунайГаза”, КМГ)) за январь-июль 2024 года по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ) перевезла 25,5 тыс. двадцатифутовых контейнеров (TEU).

Компания “Казмортрансфлот” (дочерняя структура “КазМунайГаза”, КМГ)) за январь-июль 2024 года по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ) перевезла 25,5 тыс. двадцатифутовых контейнеров (TEU).

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные КМГ.

По сравнению с январем-июлем 2023 года данный показатель увеличился в 2,4 раза.

“Общий объем контейнерных перевозок Казмортрансфлот с момента запуска линии Актау — Баку в апреле 2019 года, уже в начале августа текущего года достиг отметки в 100 тыс. TEU”. – говорится в информации.

Перевозка нефти по Каспийскому морю компанией “Казмортрансфлот” за январь-июль 2024 года составила 1 млн 292 тыс. тонн, что в 3,9 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Транспортировка нефти по маршруту Актау-Баку за отчетный период увеличилась на 75% - с 246 тыс. тонн до 431 тыс. тонн”, - говорится в информации.

Транскаспийский международный транспортный маршрут, известный также как "Средний коридор", - международное транспортное направление, которое пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы. Частью коридора является железная дорога Баку - Тбилиси - Карс.