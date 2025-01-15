Казмортрансфлот и AD Ports построят контейнеровозы для роста грузопотока по Среднему коридору

Казахстанская национальная морская судоходная компания "Казмортрансфлот", входящая в группу компаний "КазМунайГаз" (КМГ), в Абу-Даби подписала соглашение с AD Ports Group (ОАЭ) о строительстве двух современных контейнеровозов для увеличения грузопотока по

Казахстанская национальная морская судоходная компания "Казмортрансфлот", входящая в группу компаний "КазМунайГаз" (КМГ), в Абу-Даби подписала соглашение с AD Ports Group (ОАЭ) о строительстве двух современных контейнеровозов для увеличения грузопотока по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ, Средний коридор).

Об этом сообщает Report со ссылкой на КМГ.

"Казмортрансфлот подписала с AD Ports Group соглашение об основных условиях, направленное на укрепление партнёрства и расширение бизнеса в Каспийском регионе. Стороны договорились о строительстве двух современных контейнеровозов вместимостью более 500 ДФЭ, специально предназначенных для работы на Каспии. Новые суда с малой осадкой позволят увеличить оборот и пропускную способность Транскаспийского маршрута", - говорится в информации.

Кроме того, компании подтвердили планы по развитию интермодальной паромной линии через Каспийское море. Проект включает строительство паромов большой вместимости и создание современной терминальной инфраструктуры, что значительно сократит время транзита для казахстанских экспортеров и участников Среднего коридора.

"Стратегическое партнёрство направлено на развитие транспортной инфраструктуры и повышение конкурентоспособности Казахстана в международной логистике", - говорится в сообщении.

Транскаспийский международный транспортный маршрут (Средний коридор) — это международный транспортный коридор, соединяющий Китай и Европу через Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и Турцию. Он также является важной частью проекта "Пояс и путь", способствуя развитию торговли и логистики в регионе.