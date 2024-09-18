KazGrain: Средний коридор демонстрирует активный рост грузопотока

Средний коридор демонстрирует активный рост грузопотока.

Средний коридор демонстрирует активный рост грузопотока.

Как сообщает Report, об этом заявил сопредседатель Наблюдательного совета компании "НурЖол Компани" Казахстана и руководитель Национальной ассоциации экспортеров KazGrain Канат Кобесов на мероприятии "Черноморско-Каспийский логистический форум 2024" в Баку.

"В последние годы Евразийский регион становится все более значимой частью мировой транспортной системы. В этом процессе важную роль играют три основных коридора. Северный коридор, проходящий через восточную часть России, теряет свои позиции из-за геополитических и экономических изменений. Средний коридор, проходящий через территорию Казахстана, напротив, демонстрирует активный рост. Также следует отметить формирующийся Южный коридор, соединяющий Кавказ с Центральной Азией через территорию Казахстана. В развитии этой инфраструктуры важную роль играет железнодорожное сообщение, ожидается его расширение новыми маршрутами", - отметил Кобесов.