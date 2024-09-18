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KazGrain: Средний коридор демонстрирует активный рост грузопотока

KazGrain: Средний коридор демонстрирует активный рост грузопотока Средний коридор демонстрирует активный рост грузопотока.
Инфраструктура
18 сентября 2024 г. 13:42
KazGrain: Средний коридор демонстрирует активный рост грузопотока

Средний коридор демонстрирует активный рост грузопотока.

Как сообщает Report, об этом заявил сопредседатель Наблюдательного совета компании "НурЖол Компани" Казахстана и руководитель Национальной ассоциации экспортеров KazGrain Канат Кобесов на мероприятии "Черноморско-Каспийский логистический форум 2024" в Баку.

"В последние годы Евразийский регион становится все более значимой частью мировой транспортной системы. В этом процессе важную роль играют три основных коридора. Северный коридор, проходящий через восточную часть России, теряет свои позиции из-за геополитических и экономических изменений. Средний коридор, проходящий через территорию Казахстана, напротив, демонстрирует активный рост. Также следует отметить формирующийся Южный коридор, соединяющий Кавказ с Центральной Азией через территорию Казахстана. В развитии этой инфраструктуры важную роль играет железнодорожное сообщение, ожидается его расширение новыми маршрутами", - отметил Кобесов.

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Версия на азербайджанском языке "KazGrain": Orta dəhliz yük axınının fəal artımını nümayiş etdirir

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