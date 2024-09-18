KazGrain: Средний коридор демонстрирует активный рост грузопотока

Средний коридор демонстрирует активный рост грузопотока.
Как сообщает Report, об этом заявил сопредседатель Наблюдательного совета компании "НурЖол Компани" Казахстана и руководитель Национальной ассоциации экспортеров KazGrain Канат Кобесов на мероприятии "Черноморско-Каспийский логистический форум 2024" в Баку.
"В последние годы Евразийский регион становится все более значимой частью мировой транспортной системы. В этом процессе важную роль играют три основных коридора. Северный коридор, проходящий через восточную часть России, теряет свои позиции из-за геополитических и экономических изменений. Средний коридор, проходящий через территорию Казахстана, напротив, демонстрирует активный рост. Также следует отметить формирующийся Южный коридор, соединяющий Кавказ с Центральной Азией через территорию Казахстана. В развитии этой инфраструктуры важную роль играет железнодорожное сообщение, ожидается его расширение новыми маршрутами", - отметил Кобесов.