Казахстанским авиакомпаниям рекомендовано воздержаться от полетов над воздушным пространством Ирана после ракетной атаки на Израиль.
Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение комитета гражданской авиации Министерства транспорта Казахстана.
" В связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке казахстанским авиакомпаниям рекомендовано облетать воздушное пространство Ирана и выбирать альтернативные маршруты, а также руководствоваться ранее направленным указаниям и рекомендациям по полетам в соответствующем регионе"", -говорится в информации.
В свою очередь крупнейший казахстанский авиаперевозчик Air Astana заявил, что принял решение выполнять полеты в Дубай в обход воздушного пространства Ирана. В связи с этим изменятся маршруты рейсов Air Astana из Астаны и Алматы в Дубай и увеличится полетное время.
"Рейсы в Джидду выполняются без изменений, но будут пересмотрены, в случае эскалации военной активности в регионе. При необходимости авиакомпания будет вносить дополнительные изменения для обеспечения безопасности полетов", - отмечается в сообщении.