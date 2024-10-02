Казахстанским авиакомпаниям рекомендовано облетать воздушное пространство Ирана

Казахстанским авиакомпаниям рекомендовано воздержаться от полетов над воздушным пространством Ирана после ракетной атаки на Израиль.

Казахстанским авиакомпаниям рекомендовано воздержаться от полетов над воздушным пространством Ирана после ракетной атаки на Израиль.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение комитета гражданской авиации Министерства транспорта Казахстана.

" В связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке казахстанским авиакомпаниям рекомендовано облетать воздушное пространство Ирана и выбирать альтернативные маршруты, а также руководствоваться ранее направленным указаниям и рекомендациям по полетам в соответствующем регионе"", -говорится в информации.

В свою очередь крупнейший казахстанский авиаперевозчик Air Astana заявил, что принял решение выполнять полеты в Дубай в обход воздушного пространства Ирана. В связи с этим изменятся маршруты рейсов Air Astana из Астаны и Алматы в Дубай и увеличится полетное время.

"Рейсы в Джидду выполняются без изменений, но будут пересмотрены, в случае эскалации военной активности в регионе. При необходимости авиакомпания будет вносить дополнительные изменения для обеспечения безопасности полетов", - отмечается в сообщении.