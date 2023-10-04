Казахстанский министр: Пропускная способность Среднего коридора может увеличиться в пять раз

Пропускная способность Транскаспийского международного транспортного маршрута (Среднего коридора) может увеличиться в 5 раз.

Пропускная способность Транскаспийского международного транспортного маршрута (Среднего коридора) может увеличиться в 5 раз.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежную прессу, об этом заявил министр транспорта Казахстана Марат Карабаев на Международном транспортно-логистическом форуме "Новый Шелковый путь" в Астане.

"Грузы из Китая в Европу по этому коридору идут за 18 дней. Это самый короткий путь между сторонами", - сказал он.

"Железнодорожные управления Азербайджана, Грузии и Казахстана создали совместное предприятие. Эта компания выступает в качестве транспортного оператора на всем маршруте. Мы определили стоимость перевозок на ближайшие 5 лет. Этот фактор привлекает грузоперевозчиков. Другими словами, цена перевозок не будет меняться на протяжении 5 лет", - добавил М.Карабаев.