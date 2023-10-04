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Казахстанский министр: Пропускная способность Среднего коридора может увеличиться в пять раз

Казахстанский министр: Пропускная способность Среднего коридора может увеличиться в пять раз Пропускная способность Транскаспийского международного транспортного маршрута (Среднего коридора) может увеличиться в 5 раз.
Инфраструктура
4 октября 2023 г. 16:08
Казахстанский министр: Пропускная способность Среднего коридора может увеличиться в пять раз

Пропускная способность Транскаспийского международного транспортного маршрута (Среднего коридора) может увеличиться в 5 раз.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежную прессу, об этом заявил министр транспорта Казахстана Марат Карабаев на Международном транспортно-логистическом форуме "Новый Шелковый путь" в Астане.

"Грузы из Китая в Европу по этому коридору идут за 18 дней. Это самый короткий путь между сторонами", - сказал он.

"Железнодорожные управления Азербайджана, Грузии и Казахстана создали совместное предприятие. Эта компания выступает в качестве транспортного оператора на всем маршруте. Мы определили стоимость перевозок на ближайшие 5 лет. Этот фактор привлекает грузоперевозчиков. Другими словами, цена перевозок не будет меняться на протяжении 5 лет", - добавил М.Карабаев.

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Версия на английском языке Kazakh minister: Capacity of Middle Corridor can increase fivefold
Версия на азербайджанском языке Qazaxıstanlı nazir: "Orta Dəhlizdə ötürücülük qabiliyyəti 5 dəfə arta bilər"

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