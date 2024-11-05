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"Казахстанские железные дороги" ввели запрет на въезд вагонов с зерном в порт Актау

"Казахстанские железные дороги" ввели запрет на въезд вагонов с зерном в порт Актау Национальная компания "Казахстан темир жолы" (Казахстанские железные дороги) ввела временный запрет на погрузку зерновозов к зерновым терминалам в порту Актау. Запрет будет действовать в период с 5 по 20 ноября этого года.
Инфраструктура
5 ноября 2024 г. 12:46
Казахстанские железные дороги ввели запрет на въезд вагонов с зерном в порт Актау

Национальная компания "Казахстан темир жолы" (Казахстанские железные дороги) ввела временный запрет на погрузку зерновозов к зерновым терминалам в порту Актау. Запрет будет действовать в период с 5 по 20 ноября этого года.

Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ.

Причина заключается в отсутствии свободных емкостей для хранения зерна в обоих терминалах - загружены все 82,5 тыс. тонн. На подъездных путях скопилось 660 вагонов, груженых 45,3 тыс. тоннами зерна и ожидающих выгрузки. По сети КТЖ в сторону порта следуют еще 275 вагонов, груженых 18 тыс. тоннами зерна.

"Терминалы обеспечены грузами на 15-25 дней работы", - указывают в КТЖ.

Железнодорожники готовы отменить запрет, если терминалы в порту увеличат скорость разгрузки вагонов.

При стабильной работе каждый из двух работающих в морском порту Актау зерновых терминалов может отгружать по 70-80 тыс. тонн зерна в месяц.

Основное направление экспорта казахстанского зерна по Каспийскому морю - Иран.

Вводя вынужденный запрет, железнодорожная компания освобождает грузоотправителей от штрафов за невыполнение заявленных планов отгрузки за первую и вторую декады ноября.

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