Казахстанские компании заинтересованы в инвестициях в строительные проекты в Азербайджане

Строительные компании Казахстана заинтересованы в инвестициях в проекты в Азербайджане.

Строительные компании Казахстана заинтересованы в инвестициях в проекты в Азербайджане.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство жилищного строительства (MIDA), об этом сказал посол Казахстана в Азербайджане Алим Байел на встрече в MIDA.

Делегации посольства была представлена информация о строительных проектах, реализуемых MIDA, преимуществах льготного жилья, порядке приобретения квартир и системе "Льготное жилье", созданной на портале "Электронное правительство" (www.e-gov.az), а также состоялся обмен мнениями о перспективах взаимного сотрудничества в строительной сфере.

Посол выразил благодарность за теплый прием и отметил, что отношения между Азербайджаном и Казахстаном находятся на высоком уровне, а взаимные визиты глав государств внесли значительный вклад в развитие двусторонних отношений. Он подчеркнул, что существует большой потенциал для дальнейшего расширения сотрудничества с Азербайджаном в различных сферах.