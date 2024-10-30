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Казахстанские компании заинтересованы в инвестициях в строительные проекты в Азербайджане

Казахстанские компании заинтересованы в инвестициях в строительные проекты в Азербайджане Строительные компании Казахстана заинтересованы в инвестициях в проекты в Азербайджане.
Инфраструктура
30 октября 2024 г. 10:58
Казахстанские компании заинтересованы в инвестициях в строительные проекты в Азербайджане

Строительные компании Казахстана заинтересованы в инвестициях в проекты в Азербайджане.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство жилищного строительства (MIDA), об этом сказал посол Казахстана в Азербайджане Алим Байел на встрече в MIDA.

Делегации посольства была представлена информация о строительных проектах, реализуемых MIDA, преимуществах льготного жилья, порядке приобретения квартир и системе "Льготное жилье", созданной на портале "Электронное правительство" (www.e-gov.az), а также состоялся обмен мнениями о перспективах взаимного сотрудничества в строительной сфере.

Посол выразил благодарность за теплый прием и отметил, что отношения между Азербайджаном и Казахстаном находятся на высоком уровне, а взаимные визиты глав государств внесли значительный вклад в развитие двусторонних отношений. Он подчеркнул, что существует большой потенциал для дальнейшего расширения сотрудничества с Азербайджаном в различных сферах.

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Версия на английском языке ФотоKazakh construction companies interested in implementing projects in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ФотоQazaxıstanın tikinti şirkətləri Azərbaycanda layihələrin icrasına maraq göstərir

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