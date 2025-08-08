Казахстанские инженеры начали обследование дна Каспия для прокладки линии связи

О нас

Инфраструктура
8 августа 2025 г. 05:48
Казахстанские инженеры вышли в Каспий — они начали обследование морского дна, где пройдёт первая подводная линия связи между Казахстаном и Азербайджаном.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Kazinform со ссылкой на телеканал Jibek Joly.

Из порта Баутино отправилось судно с оборудованием. На его борту — специалисты, которые изучают рельеф дна, состав грунта, выясняют, нет ли препятствий на будущем маршруте — от Актау до Сумгайыта.

Аналогичные работы сейчас идут и с азербайджанской стороны.

Напомним, что в рамках проекта "Транскаспийская волоконно-оптическая кабельная линия" между Сумгайытом (Азербайджан) и Актау (Казахстан) по дну Каспийского моря будет проложена волоконно-оптическая линия связи протяжённостью 380 км.

С пропускной способностью 400 Тбит/с этот подводный коммуникационный кабель обеспечит передачу больших объёмов данных. Завершение строительных работ планируется до конца 2026 года.

Исполнителями проекта являются азербайджанская компания AzerTelecom и казахстанская Kazakhtelecom. Технический контроль и консультационную поддержку обеспечивает американская компания Pioneer Consulting.

