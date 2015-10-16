Казахстанская авиакомпания изменила маршрут рейса Алматы-Баку из-за пусков ракет с Каспия

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Казахстанский национальный перевозчик "Эйр Астана" скорректировал маршрут рейса Алматы-Баку-Алматы из-за запусков ракет с кораблей ВМС России с Каспийского моря. Как передает Report, об этом сообщил телеканал "Астана".

"Авиакомпания "Эйр Астана" изменила маршрут рейса Алматы — Баку — Алматы из-за ситуации в районе Каспийского моря. В ближайшее время также могут быть изменены маршруты рейсов Алматы — Тбилиси и Алматы — Стамбул. Воздушные суда будут направлены по пути, которые позволят полностью обогнуть Каспий", — сообщил телеканал.

По его информации, в настоящее время "Эйр Астана" ожидает разрешения от России, над территорией которой пролегают эти маршруты.



В авиакомпании заявили, что продолжительность полета рейса Алматы-Баку увеличилась из-за изменения траектории, возрос также расход топлива, однако на стоимости билетов это не отразится. "Мы, конечно, просим пассажиров отнестись к этому с большим пониманием, потому что это все-таки является мерой для увеличения безопасности полетов", — заявил в интервью телеканалу представитель авиакомпании.

Напомним, ранее Европейское агентство по авиабезопасности (EASA) выпустило предупреждение для авиаперевозчиков, совершающих полеты над Каспийским морем, Ираном и Ираком. Нанесение Россией ударов ракетами большой дальности по целям в Сирии вызвало озабоченность международных авиаорганизаций и авиакомпаний.