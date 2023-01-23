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Казахстанская Air Astana готовится к IPO в 2024 году

Казахстанская Air Astana готовится к IPO в 2024 году Казахстанская авиакомпания Air Astana готовится к выпуску IPO в 2024 году. Компания также планирует дальнейшее расширение авиапарка самолетами нового поколения семейства Airbus A320 и Boeing 787 Dreamliner, поставка которых запланирована на 2025 год.
Инфраструктура
23 января 2023 г. 13:42
Казахстанская Air Astana готовится к IPO в 2024 году

Казахстанская авиакомпания Air Astana готовится к выпуску IPO в 2024 году. Компания также планирует дальнейшее расширение авиапарка самолетами нового поколения семейства Airbus A320 и Boeing 787 Dreamliner, поставка которых запланирована на 2025 год.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом заявил глава компании Питер Фостер заявил в ходе встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Он также рассказал о перспективах работы подразделения компании - лоукостера FlyArystan.

"Президент положительно оценил деятельность Air Astana и поддержал стратегию развития компании по увеличению количества самолетов и расширению географии полетов", - говорится в сообщении.

Также в ходе встречи была обсуждена ценовая политика авиакомпании по стимулированию роста пассажиропотока.

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