Казахстан ждет к 2028г завершения строительства ж/д линии Тургунди-Герат в Афганистане

Казахстан проработал структуру финансирования строительства железной дороги Тургунди-Герат в Афганистане, завершение проекта ожидается к 2028 году.

Как сообщает казахстанское бюро Report, об этом сообщил замминистра транспорта Казахстана Максат Калиакпаров на заседании правительства во вторник.

"Планируется реализация проекта по строительству железнодорожной линии Тургунди-Герат протяженностью 120 км. На сегодня проработана структура финансирования, ведется работа по привлечению инвестиций", - сказал замминистра.

По его словам, прокладка этой ж/д линии даст возможность для экспорта и транзита грузов в Афганистан с перспективой выхода на рынки Пакистана и Индии. Срок реализации проекта - 2026-2027гг.

Отметим, что Казахстан готов инвестировать $500 млн в этот проект, в Герате также планируется создать логистическую и транспортную компанию для продвижения проекта.