ЧМ-2026 Ильхам Алиев российско-украинская война Милли Меджлис СВМДА
    ЧМ-2026 Ильхам Алиев российско-украинская война Милли Меджлис СВМДА

    Казахстан ждет к 2028г завершения строительства ж/д линии Тургунди-Герат в Афганистане

    Инфраструктура
    • 09 сентября, 2025
    • 11:29
    Казахстан ждет к 2028г завершения строительства ж/д линии Тургунди-Герат в Афганистане

    Казахстан проработал структуру финансирования строительства железной дороги Тургунди-Герат в Афганистане, завершение проекта ожидается к 2028 году.

    Как сообщает казахстанское бюро Report, об этом сообщил замминистра транспорта Казахстана Максат Калиакпаров на заседании правительства во вторник.

    "Планируется реализация проекта по строительству железнодорожной линии Тургунди-Герат протяженностью 120 км. На сегодня проработана структура финансирования, ведется работа по привлечению инвестиций", - сказал замминистра.

    По его словам, прокладка этой ж/д линии даст возможность для экспорта и транзита грузов в Афганистан с перспективой выхода на рынки Пакистана и Индии. Срок реализации проекта - 2026-2027гг.

    Отметим, что Казахстан готов инвестировать $500 млн в этот проект, в Герате также планируется создать логистическую и транспортную компанию для продвижения проекта.

    Казахстан Афганистан железная дорога Максат Калиакпаров

    Последние новости

    12:58

    В Саатлы задержана подозреваемая в культивации конопли

    Происшествия
    12:55

    Китайский Чжэцзян готов наладить с Азербайджаном постоянный механизм сотрудничества

    Инфраструктура
    12:50

    Депутат: Вашингтонская декларация по сути является предварительным мирным соглашением - ДОПОЛНЕНО

    Милли Меджлис
    12:40
    Фото
    Видео

    В Баку на проспекте Хатаи начались ремонтные работы

    Инфраструктура
    12:39

    Авария на автодороге Баку-Сумгайыт вызвала заторы

    Происшествия
    12:35

    Аллахшукюр Пашазаде примет участие на собрании религиозных лидеров ОТГ

    Религия
    12:33

    Вице-спикер: Вашингтонский саммит вывел отношения США и Азербайджана на новый этап

    Внутренняя политика
    12:28
    Фото

    Камран Алиев принимает участие в конференции Международной ассоциации прокуроров в Сингапуре

    Внешняя политика
    12:27

    Глава Центробанка Галстян: Мирный договор с Азербайджаном обеспечит Армении значительный приток инвестиций

    В регионе
    Лента новостей