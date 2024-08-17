О нас

Казахстан выделил около $10,4 млн на поддержку атомного энергокомбината

Казахстан выделил около $10,4 млн на поддержку атомного энергокомбината Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов подписал постановление о выделении 5 млрд тенге (10,4 млн долларов) из резерва правительства на поддержку деятельности Мангистауского атомного энергетического комбината (МАЭК).
Инфраструктура
17 августа 2024 г. 10:49
Казахстан выделил около $10,4 млн на поддержку атомного энергокомбината

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов подписал постановление о выделении 5 млрд тенге (10,4 млн долларов) из резерва правительства на поддержку деятельности Мангистауского атомного энергетического комбината (МАЭК).

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба главы Кабмина Казахстана.

"Средства будут направлены на субсидирование энергокомбината через областной бюджет, что позволит предприятию своевременно подготовиться к предстоящему отопительному сезону и обеспечить стабильное функционирование энергетической инфраструктуры", - уточняется в сообщении.

Согласно сообщению, модернизация предприятия проводится с 2023 года поэтапно. В частности, запланирована реализация ряда ключевых проектов, направленных на обеспечение непрерывного производственного цикла и минимизацию рисков отключения оборудования.

Они включают в себя модернизацию котлоагрегатов, систем резервных защит и автоматики, а также автоматизированных систем управления и учета электроэнергии.

МАЭК является крупнейшим энергокомплексом Мангистауской области Казахстана, обеспечивающим электро- и теплоэнергией, а также питьевой, горячей и технической водой населенные пункты и предприятия региона, включая город Актау.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

В Азербайджан прибыли более полутора миллионов граждан России и Украины с начала войны
В Азербайджан прибыли более полутора миллионов граждан России и Украины с начала войны
14 августа 2024 г. 16:02
Профессор-океанолог: COP29 станет важной площадкой для обсуждений проблем Каспия
Профессор-океанолог: COP29 станет важной площадкой для обсуждений проблем Каспия
8 августа 2024 г. 13:30
Ведущий мировой брокер онлайн-торговли вышел на рынок ценных бумаг Азербайджана
Ведущий мировой брокер онлайн-торговли вышел на рынок ценных бумаг Азербайджана
8 августа 2024 г. 10:03
Роккасальво: ПРООН сосредоточится на инновационных технологиях для разминирования в Карабахе
Роккасальво: ПРООН сосредоточится на инновационных технологиях для разминирования в Карабахе
7 августа 2024 г. 12:42
SOCAR и КазМунайГаз обсуждают увеличение объемов транзита казахстанской нефти по БТД
SOCAR и КазМунайГаз обсуждают увеличение объемов транзита казахстанской нефти по БТД
6 августа 2024 г. 18:40
Ограничения по поставкам азербайджанского газа по TAP и IGB продлятся до 12 августа
Ограничения по поставкам азербайджанского газа по TAP и IGB продлятся до 12 августа
6 августа 2024 г. 14:34
Эксперт: На СОР29 должна быть признана важная роль фермеров в смягчении климатических проблем
Эксперт: На СОР29 должна быть признана важная роль фермеров в смягчении климатических проблем
5 августа 2024 г. 12:10
Geoplin рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с SOCAR
Geoplin рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с SOCAR
5 августа 2024 г. 11:19
Пострадавшие в результате аварии на дороге Баку-Сумгайыт получат страховые выплаты
Пострадавшие в результате аварии на дороге Баку-Сумгайыт получат страховые выплаты
2 августа 2024 г. 15:37
Эксперт: Азербайджан должен адаптировать сельское хозяйство под особенности своего климата
Эксперт: Азербайджан должен адаптировать сельское хозяйство под особенности своего климата
1 августа 2024 г. 14:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi