Казахстан выделил около $10,4 млн на поддержку атомного энергокомбината

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов подписал постановление о выделении 5 млрд тенге (10,4 млн долларов) из резерва правительства на поддержку деятельности Мангистауского атомного энергетического комбината (МАЭК).

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов подписал постановление о выделении 5 млрд тенге (10,4 млн долларов) из резерва правительства на поддержку деятельности Мангистауского атомного энергетического комбината (МАЭК).

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба главы Кабмина Казахстана.

"Средства будут направлены на субсидирование энергокомбината через областной бюджет, что позволит предприятию своевременно подготовиться к предстоящему отопительному сезону и обеспечить стабильное функционирование энергетической инфраструктуры", - уточняется в сообщении.

Согласно сообщению, модернизация предприятия проводится с 2023 года поэтапно. В частности, запланирована реализация ряда ключевых проектов, направленных на обеспечение непрерывного производственного цикла и минимизацию рисков отключения оборудования.

Они включают в себя модернизацию котлоагрегатов, систем резервных защит и автоматики, а также автоматизированных систем управления и учета электроэнергии.

МАЭК является крупнейшим энергокомплексом Мангистауской области Казахстана, обеспечивающим электро- и теплоэнергией, а также питьевой, горячей и технической водой населенные пункты и предприятия региона, включая город Актау.