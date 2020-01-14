Казахстан ввел запрет на прием порожних вагонов из соседних стран

"Казахстан темир жолы" (КТЖ) установил бессрочный запрет на прием некоторых типов порожнего подвижного состава из соседних стран, в частности, из России.

Как передает Report, об этом сообщил корпоративному изданию ОАО "Российские железные дороги" представитель центральной дирекции управления движением компании.

"Мы 30 декабря получили уведомление от дирекции Совета (по железнодорожному транспорту Содружества) о том, что Казахстан с 5 января вводит конвенцию на прием порожних вагонов – крытых, полувагонов и платформ – на всех станциях в адрес всех грузополучателей", – заявил он.

Уведомлять национальные железнодорожные администрации об ограничениях нужно за четверо суток, письмо КТЖ было разослано за 7 дней до их ввода, отмечает газета.

"После телеграммы о запрете во время праздничных дней дирекция Совета отправила несколько повторных уведомлений, где некоторым собственникам подвижного состава разрешили отправлять порожние вагоны на отдельные станции для определенных грузополучателей", – добавил при этом собеседник издания.

Он уточнил, что это было решением казахстанской стороны, "РЖД не инициировали обращений о разрешении отдельным операторам ехать в Казахстан". Запрет отменен для АО "Первая грузовая компания" (актив Владимира Лисина), АО "Федеральная грузовая компания" ("дочка" "Российских железных дорог"), АО "Нефтетранссервис" (подконтрольно Вадиму и Вячеславу Аминовым), АО "Новая перевозочная компания" (входит в Globaltrans) и ПАО "Совфрахт" (MOEX: SVFR), следует из телеграмм зампреда дирекции Совета Сергея Соложенкина, содержание которых приводит газета. Она уточняет, что в международном сообщении согласование отправки грузов происходит между железнодорожными администрациями, но при транспортировке порожних вагонов перевозчик не проверяет, есть ли груз, под который отправляется "порожняк", и согласована ли эта перевозка.

"Данный запрет – это не защита своих собственников, а упорядочивание адресовки порожних вагонов на инфраструктуру Казахстана. Казахстанская сторона сначала закрыла ввоз для всех, потом проработала с грузоотправителями вопрос, заключены ли договоры на перевозку, и после этого открыла ввоз порожних вагонов для определенных собственников. То есть они просто закрыли себя от ненужного порожнего подвижного состава", – отметил представитель центральной дирекции управления движением "Российских железных дорог".

Как отмечают казахстанские СМИ, сегодня на станционных путях сети железных дорог Казахстана от движения отставлено 5 200 вагонов. Они не востребованы в погрузке.

Вагоны занимают магистральные и станционные пути на таких участках, как Шу – Мойынты – Караганда, Нур-Султан – Кокшетау, Нур-Султан – Павлодар, Мойынты – Саяк – Актогай. Данные участки – одни из самых напряженных из-за пропуска транзитного и экспортно-импортного грузопотока.

Отметим, что конвенционные запреты в рамках правил Совета по ж/д транспорту государств – членов СНГ (ЦСЖТ) устанавливаются решениями железнодорожных администраций. По состоянию на 10 января действуют 116 различного рода конвенционных запретов, объявленных дирекцией ЦСЖТ.