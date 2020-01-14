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Казахстан ввел запрет на прием порожних вагонов из соседних стран

Казахстан ввел запрет на прием порожних вагонов из других государств

"Казахстан темир жолы" (КТЖ) установил бессрочный запрет на прием некоторых типов порожнего подвижного состава из соседних стран, в частности, из России. 

Как передает Report, об этом сообщил корпоративному изданию ОАО "Российские железные дороги" представитель центральной дирекции управления движением компании.

"Мы 30 декабря получили уведомление от дирекции Совета (по железнодорожному транспорту Содружества) о том, что Казахстан с 5 января вводит конвенцию на прием порожних вагонов – крытых, полувагонов и платформ – на всех станциях в адрес всех грузополучателей", – заявил он.

Уведомлять национальные железнодорожные администрации об ограничениях нужно за четверо суток, письмо КТЖ было разослано за 7 дней до их ввода, отмечает газета.

"После телеграммы о запрете во время праздничных дней дирекция Совета отправила несколько повторных уведомлений, где некоторым собственникам подвижного состава разрешили отправлять порожние вагоны на отдельные станции для определенных грузополучателей", – добавил при этом собеседник издания. 

Он уточнил, что это было решением казахстанской стороны, "РЖД не инициировали обращений о разрешении отдельным операторам ехать в Казахстан". Запрет отменен для АО "Первая грузовая компания" (актив Владимира Лисина), АО "Федеральная грузовая компания" ("дочка" "Российских железных дорог"), АО "Нефтетранссервис" (подконтрольно Вадиму и Вячеславу Аминовым), АО "Новая перевозочная компания" (входит в Globaltrans) и ПАО "Совфрахт" (MOEX: SVFR), следует из телеграмм зампреда дирекции Совета Сергея Соложенкина, содержание которых приводит газета. Она уточняет, что в международном сообщении согласование отправки грузов происходит между железнодорожными администрациями, но при транспортировке порожних вагонов перевозчик не проверяет, есть ли груз, под который отправляется "порожняк", и согласована ли эта перевозка. 

"Данный запрет – это не защита своих собственников, а упорядочивание адресовки порожних вагонов на инфраструктуру Казахстана. Казахстанская сторона сначала закрыла ввоз для всех, потом проработала с грузоотправителями вопрос, заключены ли договоры на перевозку, и после этого открыла ввоз порожних вагонов для определенных собственников. То есть они просто закрыли себя от ненужного порожнего подвижного состава", – отметил представитель центральной дирекции управления движением "Российских железных дорог".

Как отмечают казахстанские СМИ, сегодня на станционных путях сети железных дорог Казахстана от движения отставлено 5 200 вагонов. Они не востребованы в погрузке.

Вагоны занимают магистральные и станционные пути на таких участках, как Шу – Мойынты – Караганда, Нур-Султан – Кокшетау, Нур-Султан – Павлодар, Мойынты – Саяк – Актогай. Данные участки – одни из самых напряженных из-за пропуска транзитного и экспортно-импортного грузопотока.

Отметим, что конвенционные запреты в рамках правил Совета по ж/д транспорту государств – членов СНГ (ЦСЖТ) устанавливаются решениями железнодорожных администраций. По состоянию на 10 января действуют 116 различного рода конвенционных запретов, объявленных дирекцией ЦСЖТ. 

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