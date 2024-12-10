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Казахстан работает над созданием Каспийского узла для роста в прикаспийские страны

Казахстан работает над созданием Каспийского узла для роста в прикаспийские страны Казахстан ведет работу по созданию Каспийского узла, рассчитанного на страны прикаспийского региона (Азербайджан, Туркменистан, Иран, РФ) с населением более 100 млн человек.
Инфраструктура
10 декабря 2024 г. 11:00
Казахстан работает над созданием Каспийского узла для роста в прикаспийские страны

Казахстан ведет работу по созданию Каспийского узла, рассчитанного на страны прикаспийского региона (Азербайджан, Туркменистан, Иран, РФ) с населением более 100 млн человек.

Как передает Report со ссылкой на сообщение пресс-службы правительства Казахстана, об этом заявил министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев.

“Каспийский узел направлен на страны прикаспийского региона (Азербайджан, Туркменистан, Иран, РФ) с населением более 100 млн человек. Проект подразумевает строительство площадки для хранения контейнеров и перевалки из железнодорожных вагонов в морские контейнеры, а также в предоставлении качественного сервиса по обработке грузов”, - заявил Шаккалиев на заседании правительства 10 декабря.

Шаккалиев сообщил, что строительство такого рода объектов ускорит торговое взаимодействие с приграничными странами, увеличит рост несырьевого экспорта на 30%, упростит логистические процедуры для бизнеса.

Вице-министр транспорта Максат Калиакпаров в своем выступлении отметил, что в рамках развития Каспийского узла полным ходом идет работа по модернизации морских портов Актау и Курык.

“В порту Актау начата реализация проекта по строительству контейнерного хаба. Завершение работ запланировано на конце следующего года. Его реализация позволит увеличить пропускную способность порта до 250 тыс. ДФЭ в год. Что касается порта Курык, в текущем году запущен новый зерновой терминал мощностью 1 млн тонн в год”, - сказал Калиакпаров.

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Версия на английском языке Kazakhstan working to create Caspian hub to increase exports to Caspian countries
Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan ixracı artırmaq üçün Xəzər qovşağının yaradılması ilə bağlı iş aparır

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