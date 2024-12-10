Казахстан работает над созданием Каспийского узла для роста в прикаспийские страны

Казахстан ведет работу по созданию Каспийского узла, рассчитанного на страны прикаспийского региона (Азербайджан, Туркменистан, Иран, РФ) с населением более 100 млн человек.

Казахстан ведет работу по созданию Каспийского узла, рассчитанного на страны прикаспийского региона (Азербайджан, Туркменистан, Иран, РФ) с населением более 100 млн человек.

Как передает Report со ссылкой на сообщение пресс-службы правительства Казахстана, об этом заявил министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев.

“Каспийский узел направлен на страны прикаспийского региона (Азербайджан, Туркменистан, Иран, РФ) с населением более 100 млн человек. Проект подразумевает строительство площадки для хранения контейнеров и перевалки из железнодорожных вагонов в морские контейнеры, а также в предоставлении качественного сервиса по обработке грузов”, - заявил Шаккалиев на заседании правительства 10 декабря.

Шаккалиев сообщил, что строительство такого рода объектов ускорит торговое взаимодействие с приграничными странами, увеличит рост несырьевого экспорта на 30%, упростит логистические процедуры для бизнеса.

Вице-министр транспорта Максат Калиакпаров в своем выступлении отметил, что в рамках развития Каспийского узла полным ходом идет работа по модернизации морских портов Актау и Курык.

“В порту Актау начата реализация проекта по строительству контейнерного хаба. Завершение работ запланировано на конце следующего года. Его реализация позволит увеличить пропускную способность порта до 250 тыс. ДФЭ в год. Что касается порта Курык, в текущем году запущен новый зерновой терминал мощностью 1 млн тонн в год”, - сказал Калиакпаров.