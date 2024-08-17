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Казахстан в рамках развития ТМТМ планирует увеличить мощности портов до 30 млн тонн в год  

Казахстан в рамках развития ТМТМ планирует увеличить мощности портов до 30 млн тонн в год   Казахстан в рамках развития Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ, Средний коридор) к 2030 году планирует увеличить пропускную способность казахстанских портов с текущих 21 млн тонн до 30 млн тонн в год.
Инфраструктура
17 августа 2024 г. 17:32
Казахстан в рамках развития ТМТМ планирует увеличить мощности портов до 30 млн тонн в год  

Казахстан в рамках развития Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ, Средний коридор) к 2030 году планирует увеличить пропускную способность казахстанских портов с текущих 21 млн тонн до 30 млн тонн в год.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение министерство транспорта Казахстана.

В нем отмечается, что глава ведомства Марат Карабаев сегодня в ходе рабочего визита в Мангистаускую область ознакомился с деятельностью крупных объектов транспортной инфраструктуры на Каспии. В частности, министр посетил морские порты Актау, Курык и Баутино,а также проверил работу морских терминалов Саржа, Ерсай и Северный.

“В рамках развития морской инфраструктуры ведется работа по созданию дополнительных контейнерных терминальных мощностей, обновлению перегрузочной техники, развитию логистики, упрощению таможенных и административных процедур, а также цифровизации коридоров ТМТМ и Север-Юг. В целом по итогам реализации данной работы к 2030 году планируется увеличить пропускную способность казахстанских портов с текущих 21 млн тонн до 30 млн тонн”, - говорится в информации.

По данным ведомства, указанные работы являются "частью комплексных мер принимаемых в рамках развития Транскаспийского международного транспортного маршрута" и позволят обеспечить обслуживание растущих потребностей по транспортировке грузов на этом направлении.

Напомним, что объем перевозок грузов по ТМТМ за 7 месяцев увеличился на 62% и составил 2,5 млн. тонн [за аналогичный период 2023 года 1,6 млн тонн].

Транскаспийский международный транспортный маршрут, известный также как "Средний коридор", - международное транспортное направление, которое пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы. Частью коридора является железная дорога Баку - Тбилиси - Карс.

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Версия на английском языке ФотоKazakhstan aims to boost port capacity along Trans-Caspian route

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