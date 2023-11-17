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Казахстан в ближайшее время планирует подписать с ЕС соглашение о воздушном сообщении

Казахстан в ближайшее время планирует подписать с ЕС соглашение о воздушном сообщении Идут подготовительные работы к подписанию соглашения о воздушном сообщении между Казахстаном и Евросоюзом.
Инфраструктура
17 ноября 2023 г. 17:24
Казахстан в ближайшее время планирует подписать с ЕС соглашение о воздушном сообщении

Идут подготовительные работы к подписанию соглашения о воздушном сообщении между Казахстаном и Евросоюзом.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом заявил министр транспорта Марат Карабаев на Казахстанском круглом столе по глобальным инвестициям KGIR-2023.

Министр отметил, что подписание документа планируется в самое ближайшее время. Соглашение даст новые возможности для развития туризма и экономических связей.

По его словам, Казахстан сейчас прилагает огромные усилия для модернизации транспортных коридоров и развития транспортно-транзитного потенциала в регионе.

"Транспорт является важным фактором национальной конкурентоспособности. За последние 10 лет в транспортно-логистическую инфраструктуру Казахстана инвестировано 30 млрд долларов. Через нашу страну проходят кратчайшие пути из Европы в Центральную Азию, Китай и Юго-Восточную Азию", - сказал он.

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