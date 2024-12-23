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Казахстан в 2025 году начнет строительство терминала в порту Алят

Казахстан в 2025 году начнет строительство терминала в порту Алят Казахстан в 2025 году начнет строительство терминала в порту Алят.
Инфраструктура
23 декабря 2024 г. 12:10
Казахстан в 2025 году начнет строительство терминала в порту Алят

Казахстан в 2025 году начнет строительство терминала в порту Алят.

Об этом сообщает казахстанское бюро Report со ссылкой на министра транспорта Марата Карабаева.

"Казахстан начнет в будущем году строительство терминалов: в порту Алят, в поселке Селятино под Москвой, на станции Свислочь в Беларуси, а также в Ташкенте. Общая мощность новых терминалов составит 1 млн 200 тыс. контейнеров в год", - сказал Марат Карабаев, выступая 23 декабря на выездном заседании правительства в Мажилисе.

По его информации, в будущем планируется создание совместных терминалов в румынском городе Констанца, венгерском Будапеште и китайском Урумчи.

"В результате мощность внешних терминалов Казахстана увеличится в пять раз, что позволит привлекать грузы из основных стран-формирователей грузопотоков на казахстанские транспортные коридоры", - сказал министр.

Строительство новых терминов за рубежом необходимо для привлечения грузовых потоков на казахстанские коридоры, пояснил глава ведомства.

По его информации, на данный момент в порту Ляньюньган и в сухом порту города Сиань работают казахстанско-китайские терминалы, а также в порту Поти в Грузии функционирует терминал казахстанского предпринимателя мощностью 500 тыс. контейнеров в год.

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Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan 2025-ci ildə Ələt limanında terminalın tikintisinə başlayacaq
Версия на английском языке Kazakhstan to begin terminal construction at Alat port in 2025

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