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Казахстан намерен увеличить число рейсов в Азербайджан

Казахстан намерен увеличить число рейсов в Азербайджан Власти Казахстана на фоне смягчения карантинных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, приняли решение возобновить авиасообщение и увеличить число рейсов с 16 странами, в том числе с Азербайджаном.
Инфраструктура
21 сентября 2021 г. 12:48
Казахстан намерен увеличить число рейсов в Азербайджан

Власти Казахстана на фоне смягчения карантинных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, приняли решение возобновить авиасообщение и увеличить число рейсов с 16 странами, в том числе с Азербайджаном.

Как передает Report со ссылкой на казахские СМИ, об этом сообщает межведомственная комиссия по борьбе с коронавирусной инфекцией на территории Казахстана.

В соответствующем списке, помимо Азербайджана, также оказались ОАЭ, Россия, Узбекистан, Германия, Мальдивы, Республика Корея, Польша, Венгрия, Италия, Чехия, Шри-Ланка, Китай, Саудовская Аравия, Кувейт.

Кроме того, руководство Казахстана возобновляют безвизовый режим для въезда на территорию страны для граждан 30 государств с благоприятной эпидемической ситуацией и высоким уровнем вакцинации населения.

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Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan Azərbaycana uçuş reyslərinin sayını artırmaq niyyətindədir
Версия на английском языке Kazakhstan eyes increasing number of flights to Azerbaijan

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