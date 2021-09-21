Казахстан намерен увеличить число рейсов в Азербайджан

Власти Казахстана на фоне смягчения карантинных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, приняли решение возобновить авиасообщение и увеличить число рейсов с 16 странами, в том числе с Азербайджаном.

Власти Казахстана на фоне смягчения карантинных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, приняли решение возобновить авиасообщение и увеличить число рейсов с 16 странами, в том числе с Азербайджаном.

Как передает Report со ссылкой на казахские СМИ, об этом сообщает межведомственная комиссия по борьбе с коронавирусной инфекцией на территории Казахстана.

В соответствующем списке, помимо Азербайджана, также оказались ОАЭ, Россия, Узбекистан, Германия, Мальдивы, Республика Корея, Польша, Венгрия, Италия, Чехия, Шри-Ланка, Китай, Саудовская Аравия, Кувейт.

Кроме того, руководство Казахстана возобновляют безвизовый режим для въезда на территорию страны для граждан 30 государств с благоприятной эпидемической ситуацией и высоким уровнем вакцинации населения.