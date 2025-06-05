Казахстан увеличил число авиарейсов из Южной Кореи до 17 в неделю

Казахстан увеличил количество прямых рейсов из Южной Кореи в Алматы, Астану и Шымкент до 17 в неделю.

Казахстан увеличил количество прямых рейсов из Южной Кореи в Алматы, Астану и Шымкент до 17 в неделю.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщили в Минтуризма.

С целью развития сотрудничества казахстанские туроператоры на B2B-встречах в Сеуле, организованные при поддержке посольства страны в Южном Корее, провели переговоры с более чем 60 южнокорейскими компаниями.

В ведомстве отметили, что в 2024 году Казахстан посетили свыше 40 тыс. граждан Южной Кореи. Это на 12,8% больше по сравнению с 2023 годом и соответствует допандемийному уровню. При этом услугами гостиниц воспользовались 26 861 человек (+12%).

"Рост стал возможен благодаря безвизовому режиму, увеличению количества прямых рейсов и активному продвижению Казахстана как туристического направления", - говорится в сообщении ведомства.