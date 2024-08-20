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Казахстан спрогнозировал объем перевалки грузов через порты Актау и Курык на 2024 год

Казахстан спрогнозировал объем перевалки грузов через порты Актау и Курык на 2024 год Объем перевалки грузов через казахстанские порты Актау и Курык в 2024 году составит порядка 8 млн тонн.
Инфраструктура
20 августа 2024 г. 16:30
Казахстан спрогнозировал объем перевалки грузов через порты Актау и Курык на 2024 год

Объем перевалки грузов через казахстанские порты Актау и Курык в 2024 году составит порядка 8 млн тонн.

Как сообщает Report, такие данные озвучил на площадке Службы центральных коммуникаций при президенте Казахстана заместитель председателя Комитета железнодорожного и водного транспорта Минтранспорта Касым Тлепов.

“В этом году планируется перевалить через порты Актау и Курык порядка 8 млн тонн, в том числе по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ) - 4,2 млн тонн. С каждым годом номенклатура грузов по этому маршруту расширяется”, - сказал Тлепов.

Он напомнил, что за 7 месяцев 2024 года через порты Актау и Курык перевезено порядка 4,2 млн тонн, что соответствует уровню аналогичного периода прошлого года. При этом на 63% выросли объемы грузоперевозок по ТМТМ и составили 2,5 млн тонн. Более чем в 14 раз отмечается рост китайского транзита.

"Наравне с экспортом и транзитом отмечается рост на 50% и импортного грузопотока. Это в свою очередь показывает заинтересованность европейских компаний в маршруте ТМТМ <…> Во исполнение поручения главы государства по увеличению объемов транспортировки грузов в транскаспийском направлении в 5 раз принят Комплексный план развития морской инфраструктуры до 2028 года", - сообщил он.

Тлепов также отметил, что к транзиту товаров по ТМТМ проявляет интерес и узбекистанская сторона.

Транскаспийский международный транспортный маршрут, известный также как Средний коридор, - международное транспортное направление, которое пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы. Частью коридора является железная дорога Баку - Тбилиси - Карс.

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