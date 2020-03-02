Казахстан сокращает число авиарейсов в Азербайджан

Казахстан с 5 марта сократит количество авиарейсов в страны, где зафиксированы случаи коронавирусной инфекции, в том числе и в Азербайджан.

Как передает Report со ссылкой на Tengrinews.kz, об этом сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Берик Камалиев на заседании правительства.

"С 5 марта приостанавливается рейс Нур-Султан – Баку. Рейс Алматы – Баку ограничиваем с пяти до одного. Рейс Актау – Баку ограничиваем с семи рейсов до одного. Авиамаршрут Нур-Султан – Токио ограничиваем с двух до одного", - заявил Б.Камалиев.

По его словам, пассажиры, имеющие билеты с 1 марта на вышеуказанные рейсы, могут оформить возврат билетов по месту их приобретения без штрафных санкций и в полном объеме.

Ранее у двух прибывших из Ирана граждан Азербайджана обнаружили коронавирус.