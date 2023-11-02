Казахстан, Россия и Узбекистан договорились создать международный транспортный коридор

В Ташкенте подписаны документы по транспортным коридорам Беларусь-Россия-Казахстан-Узбекистан-Афганистан-Пакистан и Россия-Каспийское море-Туркменистан-Узбекистан-Кыргызстан.

В Ташкенте подписаны документы по транспортным коридорам Беларусь-Россия-Казахстан-Узбекистан-Афганистан-Пакистан и Россия-Каспийское море-Туркменистан-Узбекистан-Кыргызстан.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщает пресс-служба Исполнительного комитета СНГ.

Подписание состоялось в рамках Транспортного форума стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

В сообщении отмечается, что целью встречи стало укрепление сотрудничества между представителями транспортно-логистического сектора стран ШОС и создание эффективных транспортных коридоров.

Ранее железнодорожники Казахстана, Азербайджана и Грузии заключили договор о создании совместного предприятия на паритетной основе для развития мультимодального сервиса на Транскаспийском международном транспортном маршруте.