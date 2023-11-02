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Казахстан, Россия и Узбекистан договорились создать международный транспортный коридор

Казахстан, Россия и Узбекистан договорились создать международный транспортный коридор В Ташкенте подписаны документы по транспортным коридорам Беларусь-Россия-Казахстан-Узбекистан-Афганистан-Пакистан и Россия-Каспийское море-Туркменистан-Узбекистан-Кыргызстан.
Инфраструктура
2 ноября 2023 г. 13:20
Казахстан, Россия и Узбекистан договорились создать международный транспортный коридор

В Ташкенте подписаны документы по транспортным коридорам Беларусь-Россия-Казахстан-Узбекистан-Афганистан-Пакистан и Россия-Каспийское море-Туркменистан-Узбекистан-Кыргызстан.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщает пресс-служба Исполнительного комитета СНГ.

Подписание состоялось в рамках Транспортного форума стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

В сообщении отмечается, что целью встречи стало укрепление сотрудничества между представителями транспортно-логистического сектора стран ШОС и создание эффективных транспортных коридоров.

Ранее железнодорожники Казахстана, Азербайджана и Грузии заключили договор о создании совместного предприятия на паритетной основе для развития мультимодального сервиса на Транскаспийском международном транспортном маршруте.

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Версия на английском языке Memorandum on creation of Kazakhstan, Russia and Uzbekistan international transport corridor signed
Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan, Rusiya və Özbəkistan beynəlxalq nəqliyyat dəhlizinin yaradılması barədə razılığa gəlib

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