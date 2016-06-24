Казахстан рекомендует украинским перевозчикам перевозить свои грузы через Азербайджан

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Казахстан рекомендует международным перевозчикам с 1 июля осуществлять перевозки из Украины в Казахстан по альтернативным маршрутам. Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства по инвестициям и развитию Казахстана.

Министерство рекомендует организовывать доставку грузов следующими маршрутами: через Грузию, Азербайджан и по Каспию на Актау, а также через Турцию, Иран, Туркменистан и Узбекистан.

Отмечается, что данные меры вызваны приостановлением с 1 января 2016 года действия Договора о зоне свободной торговли между Россией и Украиной.