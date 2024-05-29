О нас

Казахстан ратифицировал два соглашения с Китаем по развитию Транскаспийского маршрута

Казахстан ратифицировал два соглашения с Китаем по развитию Транскаспийского маршрута Мажилис (нижняя палата парламента) на сегодняшнем пленарном заседании ратифицировал два соглашение между правительствами Казахстана и КНР по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).
Инфраструктура
29 мая 2024 г. 10:26
Казахстан ратифицировал два соглашения с Китаем по развитию Транскаспийского маршрута

Мажилис (нижняя палата парламента) на сегодняшнем пленарном заседании ратифицировал два соглашения между правительствами Казахстана и КНР по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).

Об этом сообщает Report со ссылкой на казахстанские СМИ.

"Первое соглашение между правительством РК и правительством КНР по развитию ТМТМ предусматривает эффективное использование автомобильного, железнодорожного и морского видов транспорта, создание благоприятных условий для перевозки грузов, а также развитие логистических центров на территориях двух стран для привлечения дополнительных объемов транзита на ТМТМ", - заявил министр транспорта Казахстана Марат Карабаев, представляя документ депутатам.

Он отметил, что соглашение предусматривает развитие торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и Китаем, и позволит увеличить объемы перевозок грузов, выполняемых между двумя странами.

По его словам, в КНР уже ратифицировали данный документ.

Кроме того, Мажилис ратифицировал Соглашение между правительствами РК и КНР по развитию ТМТМ, в том числе для контейнерных поездов сообщением Китай – Европа. Его ратификация будет способствовать дальнейшему наращиванию экспортно-импортных, транзитных перевозок для контейнерных поездов по территориям Казахстана и Китая.

Согласно документу, ожидается утверждение потенциального ежегодного объема перевозок грузов по ТМТМ, обмен данными по слежению за подвижным составом на территории обоих государств, содействие КНР в финансировании нефтепроводных, портовых инфраструктурных проектов Транскаспийского международного транспортного маршрута, а также осуществление транзитных перевозок грузов между Казахстаном и Китаем.

По данным ведомства, по итогам 4 месяцев 2024 года объем перевозок грузов по ТМТМ составил 1,4 млн тонн, увеличившись на 14% по сравнению с показателем прошлого года (4 месяца 2023 г. - 1,2 млн тонн). Основные перевозимые грузы - оборудование, аппаратура, товары народного потребления, продукты растительного происхождения, текстиль, черные и цветные металлы и т.д.

В 2023 году объем грузоперевозок по ТМТМ увеличился на 65% по сравнению с 2022 годом и составил 2,7 млн тонн (2022 г. - 1,7 млн тонн).

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Президент Ильхам Алиев заложил фундамент села Тагибейли Агдамского района
ФотоПрезидент Ильхам Алиев заложил фундамент села Тагибейли Агдамского района
28 мая 2024 г. 14:42
Президент Болгарии поздравил азербайджанского лидера
Президент Болгарии поздравил азербайджанского лидера
27 мая 2024 г. 20:30
Король Иордании поздравил президента Ильхама Алиева
Король Иордании поздравил президента Ильхама Алиева
27 мая 2024 г. 19:38
В Азербайджане исполнено распоряжение о помиловании
В Азербайджане исполнено распоряжение о помиловании
26 мая 2024 г. 16:04
Омбудсмен: Распоряжение о помиловании говорит о значении, придаваемом правам и свободам человека
Омбудсмен: Распоряжение о помиловании говорит о значении, придаваемом правам и свободам человека
26 мая 2024 г. 12:07
Президент Ильхам Алиев поздравил премьер-министра Грузии
Президент Ильхам Алиев поздравил премьер-министра Грузии
26 мая 2024 г. 10:54
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании ряда осужденных лиц
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании ряда осужденных лиц
25 мая 2024 г. 22:15
Утвержден протокол в связи с Международной программой Молодежная столица ОИС Шуша – 2024
Утвержден протокол в связи с Международной программой "Молодежная столица ОИС Шуша – 2024"
25 мая 2024 г. 19:14
Бюджет ГФСЗ увеличивается на 30 млн манатов
Бюджет ГФСЗ увеличивается на 30 млн манатов
24 мая 2024 г. 14:00
В Азербайджане увеличены расходы на выплату трудовых пенсий
В Азербайджане увеличены расходы на выплату трудовых пенсий
24 мая 2024 г. 14:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi