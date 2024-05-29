Казахстан ратифицировал два соглашения с Китаем по развитию Транскаспийского маршрута

Мажилис (нижняя палата парламента) на сегодняшнем пленарном заседании ратифицировал два соглашение между правительствами Казахстана и КНР по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).

Мажилис (нижняя палата парламента) на сегодняшнем пленарном заседании ратифицировал два соглашения между правительствами Казахстана и КНР по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).

Об этом сообщает Report со ссылкой на казахстанские СМИ.

"Первое соглашение между правительством РК и правительством КНР по развитию ТМТМ предусматривает эффективное использование автомобильного, железнодорожного и морского видов транспорта, создание благоприятных условий для перевозки грузов, а также развитие логистических центров на территориях двух стран для привлечения дополнительных объемов транзита на ТМТМ", - заявил министр транспорта Казахстана Марат Карабаев, представляя документ депутатам.

Он отметил, что соглашение предусматривает развитие торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и Китаем, и позволит увеличить объемы перевозок грузов, выполняемых между двумя странами.

По его словам, в КНР уже ратифицировали данный документ.

Кроме того, Мажилис ратифицировал Соглашение между правительствами РК и КНР по развитию ТМТМ, в том числе для контейнерных поездов сообщением Китай – Европа. Его ратификация будет способствовать дальнейшему наращиванию экспортно-импортных, транзитных перевозок для контейнерных поездов по территориям Казахстана и Китая.

Согласно документу, ожидается утверждение потенциального ежегодного объема перевозок грузов по ТМТМ, обмен данными по слежению за подвижным составом на территории обоих государств, содействие КНР в финансировании нефтепроводных, портовых инфраструктурных проектов Транскаспийского международного транспортного маршрута, а также осуществление транзитных перевозок грузов между Казахстаном и Китаем.

По данным ведомства, по итогам 4 месяцев 2024 года объем перевозок грузов по ТМТМ составил 1,4 млн тонн, увеличившись на 14% по сравнению с показателем прошлого года (4 месяца 2023 г. - 1,2 млн тонн). Основные перевозимые грузы - оборудование, аппаратура, товары народного потребления, продукты растительного происхождения, текстиль, черные и цветные металлы и т.д.

В 2023 году объем грузоперевозок по ТМТМ увеличился на 65% по сравнению с 2022 годом и составил 2,7 млн тонн (2022 г. - 1,7 млн тонн).