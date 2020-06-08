Казахстан прорабатывает вопрос возобновления авиарейсов с Азербайджаном после 1 июля

Вопрос возобновления авиасообщения между Казахстаном и Азербайджаном будет рассматриваться после 1 июля.

Как передает Report, об этом сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

«В связи с эпидемиологической ситуацией в Азербайджане азербайджанская сторона продлила запрет на выполнение международных рейсов до 1 июля 2020 года. В этой связи возобновление прямого авиасообщения между Казахстаном и Азербайджаном будет рассматриваться после указанной даты», - сообщили в КГА.

Ранее министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов сообщал, что с 1 июня разрешена проработка вопроса возобновления авиарейсов по трем странам: Корея, Китай и Азербайджан. Следующими направлениями могут стать полеты в такие страны, как Германия, ОАЭ, Чехия и Таиланд. При этом в случае ухудшения эпидемиологической ситуации по коронавирусу планируемые международные авиарейсы будут приостановлены.