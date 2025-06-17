Казахстан предложил создать транспортный хаб с Китаем в порту Курык

Казахстан предложил создать в порту Курык на Каспиийском море совместного с Китаем грузового терминала.

Казахстан предложил создать совместно с Китаем грузовой терминал в порту Курык на берегу Каспийского моря.

Как сообщает казахстанское бюро Report, об этом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, выступая на саммите "Центральная Азия-Китай" в Астане.

По его словам, Центральная Азия превращается в ключевой логистический хаб, связывающий крупнейшие регионы Азии и Европы.

Токаев напомнил, что в 2024 году общий объем грузоперевозок из Китая через страны Центральной Азии превысил 211 тысяч контейнеров, увеличившись на 12%.

"Придаем исключительно важное значение усилению трансконтинентальной взаимосвязанности и раскрытию конкурентных преимуществ центральноазиатского региона. Представляя первое звено мегапроекта "Один пояс, один путь", Казахстан выступает за его сопряжение с ключевыми транспортными коридорами "Западный Китай – Западная Европа", Транскаспийский международный транспортный маршрут и "Север – Юг". Для повышения привлекательности Транскаспийского маршрута мы принимаем системные меры по модернизации и цифровизации портов Каспийского моря, строительству грузовых терминалов, налаживанию производства транспортных судов. Предлагаем рассмотреть вопрос создания совместного с Китаем грузового терминала в порту Курык на Каспии", – сказал он.

Президент отметил, что Казахстан также готов создать в Актобе грузовой авиахаб для транзита товаров в Евросоюз: "Готовы к созданию грузового авиахаба в за‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​‌​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​‌​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​‌​​‌​‌падной части Казахстана в городе Актобе для транзита товаров воздушным транспортом в страны Европейского союза".