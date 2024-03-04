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Казахстан предложил Литве запуск контейнерных перевозок в рамках Среднего коридора

Казахстан предложил Литве запуск контейнерных перевозок в рамках Среднего коридора Казахстан предложил Литве сотрудничество по запуску контейнерных перевозок между странами в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута (Средний коридор).
Инфраструктура
4 марта 2024 г. 15:58
Казахстан предложил Литве запуск контейнерных перевозок в рамках Среднего коридора

Казахстан предложил Литве сотрудничество по запуску контейнерных перевозок между странами в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута (Средний коридор).

Как передает Report со ссылкой на министерство транспорта Казахстана, с таким предложением литовской стороне выступил представитель министерства Алмаз Айсин на заседании казахстанско-литовской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в Вильнюсе.

А.Айсин подчеркнул "ключевую роль Казахстана в транзите грузов между Европой и Средней Азией" и отметил, что республика прилагает максимальные усилия для развития транспортно-транзитного потенциала в регионе и модернизации транспортных коридоров.

"Мы также приглашаем все литовские компании принять участие в предстоящем Транспортном форуме Нового Шелкового пути, который пройдет в Астане в октябре этого года", - сказал А.Айсин.

Отметим, что в настоящее время логистику грузоперевозок существенно осложняет напряжённость в акватории Красного моря, причём кризис уже сказывается в странах Северной Европы. В Финляндии заявили, что альтернативных путей нет, так как маршрут северо-восточного коридора через Россию закрыт.

Ведущие мировые перевозчики решили отказаться от доставки грузов через Красное море, они обходят его и двигаются через мыс Доброй Надежды, что отражается на мировой торговле продуктами питания и ведёт к росту цен.

Средний коридор связывает Китай, Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию, Турцию и Европу. Проект начали реализовывать в 2013 году, предполагая, что в будущем именно этот маршрут позволит в 3 раза сократить время доставки китайских грузов в Европу.

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Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan Litvaya Orta Dəhliz çərçivəsində konteyner daşımalarına başlamağı təklif edib
Версия на английском языке Kazakhstan offers to cooperate with Lithuania on Middle Corridor

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