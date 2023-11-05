Казахстан предложил активнее использовать Транскаспийский маршрут для перевозок в Европу

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов предложил китайским транспортным компаниям и логистическим операторам активнее задействовать Транскаспийский международный транспортный маршрут для контейнерных перевозок из Китая в Европу.

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов предложил китайским транспортным компаниям и логистическим операторам активнее задействовать Транскаспийский международный транспортный маршрут для контейнерных перевозок из Китая в Европу.

Как передает Report , с таким предложением казахстанский премьер выступил на официальной церемонии открытия 6-й Китайской международной импортной выставки (КМИВ) в Шанхае.

По его словам, Транскаспийский международный транспортный маршрут позволит сократить время перевозки товаров почти вдвое.

"Сейчас около 85% всех наземных транзитных перевозок из Китая в Европу приходится именно на Казахстан. Полным ходом идет возведение казахстанских терминалов в городе Сиань и грузинском порту Поти. Намечено строительство 3-го ж/д пункта пропуска на казахстанско-китайской границе, "сухих портов" на переходах "Бахты" и "Калжат", контейнерного хаба в Актау, а также расширение портовых мощностей на Черном море вдоль Среднего коридора", - добавил А.Смаилов.

Премьер-министр предложил транспортным компаниям Китая принять участие в перечисленных проектах, а также пригласил транспортно-логистических операторов - к активному использованию имеющейся в Казахстане трансграничной транспортной инфраструктуры.

Отметим, что Транскаспийский международный транспортный маршрут был создан в феврале 2014 года при участии профильных ведомств Азербайджана, Казахстана и Грузии.

Позднее к проекту присоединились Украина, Румыния и Польша. В настоящее время маршрут начинается от китайско-казахстанской границы и проходит по территории Казахстана, Каспийского моря, Азербайджана и Грузии до Европы. На всем маршруте создан единый тариф, действует принцип "единого окна".