Казахстан предлагает внедрить систему e-TIR для ускорения грузоперевозок между странами ОТГ

Внедрение информационной системы e-TIR создаст значительные преимущества для перевозчиков стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов Казахстана Каиржан Жумагулов на Х заседании руководителей таможенных служб ОТГ в Баку.

Он подчеркнул, что внедрение системы e-TIR имеет ключевое значение для упрощения и ускорения грузоперевозок в рамках ОТГ. "Уверен, что наши совместные усилия по интеграции системы e-TIR в национальные информационные системы создадут множество преимуществ для перевозчиков", - подчеркнул он.

Жумагулов также заявил, что Казахстан поддерживает перспективы взаимодействия между таможенными службами в области экспертизы и лабораторных исследований: "Унифицированный подход к применению методик тестирования специфических важных товаров будет способствовать повышению эффективности таможенных служб стран ОТГ", - добавил он.