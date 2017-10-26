Казахстан поставит в Азербайджан 40 грузовых электровозов переменного тока до 2020 года

© Report/ Firi Salim

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ "В Азербайджане отдельное внимание уделено обновлению железнодорожной инфраструктуры. Почти полностью модернизированы азербайджанские железные дороги. В ближайшие дни будет запущен железнодорожный коридор Баку – Тбилиси – Карс, который существенно расширит горизонты Транскаспийского международного транспортного маршрута". Как сообщает Report, об этом заявили в посольстве Казахстана в Азербайджане.

В посольстве отметили, что в реализации проекта Баку – Тбилиси – Карс использовалась продукция казахстанского машиностроения. В частности для реконструкции основных азербайджанских железнодорожных магистралей использовалась продукция Актюбинского рельсобалочного завода.

"Кроме того, на участках нового железнодорожного коридора будут использоваться казахстанские локомотивы, выпускаемые АО "Локомотив құрастырузауыты" и "Электровоз құрастырузауыты". На эти цели уже поставлены и работают 10 тепловозов, а также до 2020 года Казахстан поставит в Азербайджан 40 грузовых электровозов переменного тока", - заявили в дипмиссии.