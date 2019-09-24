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Назарбаев считает выгодным для Казахстана проект "Один пояс, один путь"

Казахстан поддерживает проект Нового шелкового пути

Проект Китая "Один пояс, один путь" выгоден для Казахстана.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе четвертого совещания спикеров парламентов стран Евразии.

"Мы поддерживаем проект Китайской народной республики Нового шелкового пути, потому что данная инициатива нам выгодна. Как вы видите, мы стали выходящим к морским путям государством", - отметил Назарбаев.Он отметил, что "сегодня от Тихого океана через Казахстан, Россию в Европу каждый год увеличивается количество контейнеров в два раза". "Иными словами, Казахстан стал транзитным государством, эффективно соединяющим Азию, Европу, север и юг", - сказал Н.Назарбаев.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 10-12 сентября находился в Пекине с государственным визитом, это первая его поездка в Китай в качестве главы государства. Одним из важнейших подписанных в Пекине документов стал Меморандум о взаимопонимании между Казахстаном и КНР о реализации плана сотрудничества по сопряжению новой экономической политики "Нурлы жол" и строительства "Экономического пояса Шелкового пути". 

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