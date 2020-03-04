Казахстан перестанет обслуживать суда из Азербайджана

В морских портах Казахстана временно приостанавливается обслуживание судов, прибывающих из Азербайджана и Ирана.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik, временная мера связана с угрозой распространения коронавируса.

"Министерство индустрии и инфраструктурного развития информирует о временном приостановлении с 5 марта текущего года обслуживания в портах Актау и Курык морских судов, прибывающих из Азербайджана и Ирана и осуществляющих перевозку людей и автотранспортных средств с водителями", - говорится в сообщении.

Для экипажей иностранных грузовых судов вводится ограничение на выход с судов в портах Актау и Курык.

Санитарно-эпидемиологические службы ужесточат контроль за членами экипажей казахстанских судов, осуществляющих международные перевозки, при их смене в портах.

Ранее сообщалось, что Казахстан с 5 марта сокращает число авиарейсов в Баку.

Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала за сутки 1 922 новых случая заражения коронавирусом по всему миру, 1 792 из них приходится на Китай.