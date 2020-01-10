Казахстан намерен в 2020 году значительно увеличить контейнерные перевозки через Азербайджан

Дочерняя организация АО «НК «КТЖ» – АО KTZ Express наметило план работ на 2020 год с китайскими партнерами. В целом стороны прогнозируют дальнейшую положительную динамику и рост транзитных контейнерных перевозок на 15-20% в 2020 году в сравнении с показателями 2019 года.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба АО «НК «Қазақстан темір жолы».

Руководством АО KTZ Express проведен ряд переговоров с государственными логистическими платформами г. Сианя (КНР) и руководством дочерних организаций Китайских железных дорог компаниями CRIMT и CRCT. В ходе встреч стороны подвели итоги сотрудничества в 2019 году и обсудили планы на 2020 год по контейнерным перевозкам через трансказахстанские коридоры по направлениям Китай – Европа – Китай, Китай – Центральная Азия – Китай и Китай – Транскаспийский международный транспортный маршрут – Китай.

Кроме того, обсужден планируемый рост перевозок по направлениям Китай – Россия/Беларусь – Китай через территорию Казахстана в текущем году. При этом партнерами АО KTZ Express отмечена положительная динамика роста перевозок через территорию Казахстана в сравнении с альтернативными направлениями.

«Рост перевозок по трансказахстанским маршрутам обусловлен, в первую очередь, благоприятными тарифными условиями, а также высоким качеством сервиса, оказываемого группой компаний АО «НК «КТЖ», – отметила заместитель генерального директора по продажам АО KTZ Express Мадина Ахметжанова.

Напомним, что в 2019 году грузооборот железнодорожного транспорта между Китаем и Казахстаном составил 17,6 млн тонн, что на 25% выше показателя 2018 года. Более 6,8 млн тонн груза принято из КНР, что на 24% выше аналогичного показателя 2018 года. Из Казахстана в Китай отправлено 10,8 млн тонн. Рост к предыдущему году составил 26%.

Напомним, что Транскаспийский международный транспортный маршрут был создан в феврале 2014 года с участием соответствующих структур Азербайджана, Казахстана и Грузии. Впоследствии к проекту присоединились Украина, Румыния и Польша. В настоящее время маршрут пролегает от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу. На всем маршруте установлен единый тариф, реализуется принцип "единого окна", успешно курсируют контейнерные поезда.