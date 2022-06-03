Казахстан ожидает увеличения грузоперевозок по Среднему коридору в 6 раз

Актауский морской торговый порт, порт Курык и Актауский морской северный терминал, ключевые точки Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), удвоили объемы перевозок/

Актауский морской торговый порт, порт Курык и Актауский морской северный терминал, ключевые точки Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), удвоили объемы перевозок/

Как передает Report, об этом сообщает национальная компания "Казахстан темир жолы" (КТЖ).

С начала текущего года в Актауском морском торговом порту отгружено более 1,2 млн тонн грузов, что вдвое больше, чем за аналогичный период 2021 года. В феврале текущего года было перевалено 1 657 TEU (двадцатифутовый эквивалент) контейнеров, а в апреле их число увеличилось до 3 099 TEU.

Начальник Актауского морского торгового порта Абай Турикпенбаев сообщил, что объем перевозок по маршруту ТМТР в этом году увеличится в шесть раз – до 3,2 млн тонн.

Актауский морской северный терминал, входящий в состав ТМТК, Транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия (ТРАСЕКА) и Международного транспортного коридора Север-Юг (INSTC), отправляет грузы в порты Ирана, России и Азербайджана.

"Специальный проект по его расширению в северном направлении позволил увеличить пропускную способность порта по генеральным грузам с 2 миллионов тонн до 4 миллионов тонн, а мощности зернового терминала с 0,6 миллиона тонн до 1,6 миллиона тонн», - сказал генеральный директор Актауского морского северного терминала Даурен Калиаскаров.

Для сравнения, за 10 месяцев 2021 года объем грузоперевозок через Актауский морской северный терминал составил 813,5 тыс. тонн.

Генеральный директор порта Курык Серик Ахметов рассказал, что с прошлого месяца отгружено в три раза больше машин, в три раза больше вагонов, соответственно и весовые параметры стали больше. Сейчас на паромах размещается 54 железнодорожных вагона, а порт может одновременно обслуживать четыре парома.

ТМТК, также известный как Средний коридор, начинается из Юго-Восточной Азии и Китая, проходит через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и далее в страны Европы и является частью нового так называемого Шелкового пути. Он функционирует аналогично древнему Шелковому пути, который связывал Азию со Средиземноморьем и Европой в средние века.