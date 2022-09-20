Казахстан обратился к перевозчикам грузов из Европы через его территорию

Министерство индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) при содействии Министерства иностранных дел Казахстана направило в страны ЕС, ЕАЭС, СНГ, Украину и Грузию соответствующее обращение о порядке применения разрешительной системы при перевозке грузов

Министерство индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) при содействии Министерства иностранных дел Казахстана направило в страны ЕС, ЕАЭС, СНГ, Украину и Грузию соответствующее обращение о порядке применения разрешительной системы при перевозке грузов из третьих стран путем перецепки и необходимости его соблюдения иностранными перевозчиками.

Как передает Report со ссылкой на сообщение МИИР, с введением санкций Европейской стороной в отношении российских и белорусских автоперевозчиков, основная часть перевозок грузов из стран Европы в Казахстан на сегодняшний день осуществляется путем перецепки (перегрузки) грузов на терминалах, расположенных на приграничных территориях Беларуси.

"Согласно порядку, установленному международными договорами и внутренним законодательством Республики Казахстан, при подобных перевозках иностранный перевозчик должен иметь при себе два бланка разрешения. Первый бланк – переданный в той стороне, где перевозчик осуществил перевозку грузов до терминала на приграничной территории. Второй бланк – бланк, переданный в той стороне, где перевозчик осуществил перецепку с терминала до Казахстана.

В связи с тем, что иностранные перевозчики продолжают систематически нарушать условия выполнения перевозок грузов из третьих стран в Казахстан методом перецепки (перегрузки)", - отмечает министерство.