Казахстан намерен увеличить пропускную способность транзитных коридоров ТМТМ и "Север-Юг"

Казахстан намерен увеличить пропускную способность транзитных коридоров ТМТМ (Транскаспийский международный транспортный марщрут, Средний коридор) и "Север-Юг".

Казахстан намерен увеличить пропускную способность транзитных коридоров ТМТМ (Транскаспийский международный транспортный марщрут, Средний коридор) и "Север-Юг".

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу правительства Казахстана, министр транспорта Марат Карабаев на правительственном заседании доложил о проводимой работе по развитию транспортных транзитных коридоров Казахстана.

Отмечено, что за 10 месяцев текущего года по коридору ТМТМ объем перевозок вырос на 68% и составил 3,8 млн тонн.

"В настоящее время активно ведется работа по увеличению пропускной способности транзитных коридоров ТМТМ и Север-Юг", - сказал министр.

Он добавил, что "в связи с изменением в мире традиционных логистических маршрутов" с каждым днем растет значимость коридора "Север-Юг".

"Пропускная способность коридора составляет 10 млн тонн в год. Объем фактически перевезенных грузов в текущем году составил 1,8 млн тонн. Учитывая потенциал коридора, планируется увеличить его пропускную способность до 20 млн тонн", - сказал Карабаев.

Для этого, отметил министр, в июле текущего года подписана Дорожная карта по синхронному развитию коридора с Ираном, Туркменистаном и Россией. С целью привлечения грузопотока по данному коридору Казахстаном предоставлены специальные тарифные скидки в размере 50% на транзитные перевозки. Кроме того, ведется работа по созданию Единого логистического оператора на восточном маршруте "Север-Юг" по аналогии Объединенной транспортно-логистической компании (ОТЛК).

В настоящее время казахстанской и российской сторонами уже пройдены подготовительные процедуры для создания совместного предприятия. Ожидается позиция туркменской стороны по участию в данном проекте.