Казахстан намерен к 2030г увеличить объем транзитных грузопревозок в 2,3 раза

Казахстан к 2030 году рассчитывает увеличить объем транзитных грузоперевозок в 2,3 раза, с нынешних 32 млн тонн в год до 74 млн т/г.

Казахстан к 2030 году рассчитывает увеличить объем транзитных грузоперевозок в 2,3 раза, с нынешних 32 млн тонн в год до 74 млн т/г.

Об этом сообщает казахстанское бюро Report со ссылкой на главу Минтранса Марата Карабаева.

"В прошлом году через Казахстан было перевезено 32 млн тонн транзитных грузов. Темпы роста этого показателя в текущем году составляют 6% [план на 2024 год — 34 млн тонн]. При этом наша задача - к 2030 году увеличить объем [этих] перевозок до 74 млн тонн, что в 2,3 раза больше текущего уровня", - сказал Карабаев, выступая 23 декабря на выездном заседании правительства в Мажилисе.

Он напомнил, что на территории страны работают 13 международных транспортных коридоров, из которых пять - железнодорожных, восемь — автомобильных.

"Объем грузопотока между Западом и Востоком составляет 216 млн тонн, а между Севером и Югом — 206 млн тонн. При этом денежный оборот превышает $1 трлн. Более 93% от общего объема грузов перевозится морским транспортом, 4% — железнодорожным транспортом", - сообщил глава ведомства.

Министр отметил, что за последние 10 лет поток грузов в направлении Китая увеличился в три раза - с 4,2 млн тонн в 2013 году до 13 млн тонн в 2023 году. Доля этого КНР в общей структуре транзита с 24% в 2013 году выросла до 40% к настоящему времени.