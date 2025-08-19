Казахстан начнет подготовку межправсоглашения по развитию ТМТМ

Казахстан начнет подготовку межправсоглашения по развитию ТМТМ

Правительство Казахстана в ближайшее время начнет работу по подготовке межправительственного соглашения для дальнейшего развития маршрута Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ или Средний коридор).

Как передает казахстанское бюро Report, об этом заявил министр транспорта Казахстана Нурлан Сауранбаев на заседании правительства.

"На направлении ТМТМ срок доставки сократился с 53 до 17 дней. В течение последних трех лет тарифы остаются стабильными, и с 2023 года не менялись", - сказал Сауранбаев.

Он также напомнил, что за счет внедрения цифровых технологий, время оформления грузов по ТМТМ сократилось с 8 часов до 30 минут, движение поездов отслеживается в режиме онлайн, обеспечивая "беспрепятственный" транзит.

Транскаспийский международный транспортный маршрут - международный транспортный коридор, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы.

В 2024 году объем грузоперевозок по ТМТМ вырос на 62%, достигнув 4,5 млн тонн. В 2025 году ожидается дальнейшее увеличение до 5,2 млн тонн, из которых 4,2 млн тонн пройдут по линии стран-участниц маршрута. Из этого объема 2,5 млн тонн составят сухие грузы (эквивалент 96 тыс. TEU), а 1,7 млн тонн - нефть.

Пропускная способность маршрута к 2027 году может достичь 10 млн тонн в год.