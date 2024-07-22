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Казахстан и Узбекистан открыли новый воздушный коридор

Казахстан и Узбекистан открыли новый воздушный коридор Казахстан и Узбекистан открыли новый воздушный коридор Т916 который проходит через воздушное пространство обоих государств.
Инфраструктура
22 июля 2024 г. 11:57
Казахстан и Узбекистан открыли новый воздушный коридор

Казахстан и Узбекистан открыли новый воздушный коридор Т916 который проходит через воздушное пространство обоих государств.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщили в комитете гражданской авиации.

Коридор является одним из дополнительных маршрутов для полетов из Европы в Юго-Восточную Азию.

"С момента открытия по маршруту выполнено 19 полетов из Европы в Юго-Восточную Азию, но есть вероятность его оживленного использования к концу летнего сезона, по причине того, что пользователям требуется некоторое время для освоения новой трассы", - говорится в сообщении.

Новым маршрутом уже воспользовались такие авиакомпании как Lufthansa Cargo и Aerologic Cargo Airlines (Германия), Cargolux (Люксембург), Cargolux Italy (Италия), Nomad aviation (Швейцария), Western Global Airlines(США).

Общая протяженность воздушного коридора составляет 2 187 км. Из них 437 км борты используют воздушное пространство Узбекистана, остальные 1 750 км пролегают над территорией Казахстана.

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