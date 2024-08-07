Казахстан и Узбекистан намерены укрепить сотрудничество в транзитно-транспортной сфере

Министр транспорта Казахстана Марат Карабаев и министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов на встрече сегодня обсудили вопросы совместных проектов в транспортной сфере.

Министр транспорта Казахстана Марат Карабаев и министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов на встрече сегодня обсудили вопросы совместных проектов в транспортной сфере.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение министерства транспорта Казахстана.

"В частности, были рассмотрены проекты строительства мультимодального транспортно-логистического центра в Ташкентской области, трансафганской железнодорожной линии и создание совместного предприятия между "Узбекистон темир йуллари" и "Қазақстан темір жолы", - говорится в информации.

На встрече также обсуждались перспективы развития автотранспортных перевозок и возможности увеличения объема грузоперевозок между странами.

Министры также отметили важность совершенствования процедур для упрощения транзита грузов и пассажиров.

"По итогам встречи стороны договорились о дальнейшем развитии сотрудничества в сфере транспорта и логистики", - говорится в сообщении.