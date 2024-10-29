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Казахстан и Монголия обсудили развитие Среднего коридора и МТК "Север-Юг"

Казахстан и Монголия обсудили развитие Среднего коридора и МТК "Север-Юг" Казахстан считает необходимым улучшение транспортного сообщения с соседними странами для повышения конкурентоспособности международных коридоров, включая Средний коридор.
Инфраструктура
29 октября 2024 г. 12:30
Казахстан и Монголия обсудили развитие Среднего коридора и МТК Север-Юг

Казахстан считает необходимым улучшение транспортного сообщения с соседними странами для повышения конкурентоспособности международных коридоров, включая Средний коридор.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу президента Казахстана, об этом Касым-Жомарт Токаев заявил на брифинге для представителей СМИ совместно с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом.

Токаев сообщил о том, что по итогам переговоров с монгольским коллегой достигнуты договоренности об углублении торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

“В целом, есть все основания считать, что состоявшиеся переговоры прошли очень успешно. Мы договорились об активизации экономических контактов. Казахстан и Монголия входят в число крупнейших стран Азии, поэтому и взаимная торговля должна приобрести соответствующие масштабы. В прошлом году объем товарооборота достиг 150 млн долларов. В обозримом будущем планируется увеличить эту цифру до 500 млн долларов…Сегодня мы подписали Дорожную карту по наращиванию торгово-экономического сотрудничества", – отметил он

По его словам, в ходе переговоров были затронуты вопросы транспорта и логистики.

“Одна из важнейших задач – повышение конкурентоспособности международных коридоров. Для этого необходимо улучшить транспортное сообщение между нашими государствами и с третьими странами. Это будет способствовать увеличению объемов грузоперевозок через территорию наших государств. Важно эффективно использовать Транскаспийский маршрут и МТК "Север–Юг”, – полагает президент.

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